Ronald Hicks, el nuevo arzobispo de NY, afirma tener "muchos amigos" dominicanos

El papa León XIV nombra a Ronald Hicks nuevo líder de la arquidiócesis de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo líder de la arquidiócesis de Nueva York, Ronald Hicks, nombrado este jueves por el papa León XIV, es un obispo apasionado por la cultura latina que pasó años trabajando en México y Centroamérica y se jacta de "muchos amigos de la República Dominicana".

En una rueda de prensa celebrada esta mañana desde la emblemática Catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida, el ahora arzobispo Hicks se dirigió brevemente en español a los feligreses.

«Quiero que sepan que tienen un obispo que no solo habla español, sino que también tiene un corazón enorme para la cultura latina y la gente hispana», aseguró Hicks, acompañado por quien hasta ahora ha sido el líder de la arquidiócesis neoyorquina, Timothy Dolan.

Origen y vínculos con América Latina

Hicks, originario del estado de Illinois —al igual que el papa—, estuvo un año trabajando como voluntario en México y posteriormente ejerció durante cinco años en El Salvador.

Además, recalcó con una sonrisa, tiene «dos sobrinos colombianos, compadres puertorriqueños y muchos amigos de la República Dominicana».

El nuevo arzobispo afirmó en inglés sentir una «profunda afinidad» y una «gran confianza» con el papa, al haber dedicado una parte de su sacerdocio a servir en América Latina, ya que León XIV vivió durante años en Perú.

El estadounidense, que ha ejercido los últimos cinco años como obispo de la Diócesis de Joliet, en Illinois, destacó de Nueva York que es una ciudad «rica en energía, lenguas, culturas y personas».

No obstante, reconoció que son «tiempos complejos y desafiantes, especialmente al enfrentar cuestiones de vida, fe, justicia, paz y sanación».

«Siento la esperanza que tantos trajeron a nuestras costas al llegar por este mismo puerto de Nueva York, incluida mi propia familia», señaló.

El nombramiento de Hicks

El papa ha dado un giro más moderado al elegir a Hicks, de 58 años, como nuevo líder de la arquidiócesis, frente a Dolan, un poderoso cardenal de ideología conservadora que llegó a rezar en las dos investiduras del presidente Donald Trump.

El nombramiento de Hicks llega además en un momento tumultuoso para la arquidiócesis, que hace cinco años hizo públicos los nombres de 120 sacerdotes y diáconos acusados de abusos sexuales a menores o de posesión de pornografía infantil.

A comienzos de este mes, el cardenal Timothy Dolan afirmó que espera recaudar 300 millones de dólares para compensar a las víctimas de estos abusos y abrió la puerta a un proceso de mediación para alcanzar un acuerdo.

«Como Iglesia, nunca podemos descansar en nuestros esfuerzos por prevenir el abuso, proteger a los niños y cuidar a los supervivientes. Aunque es un trabajo exigente, difícil y doloroso, confío en que seguirá ayudando en los ámbitos de la rendición de cuentas, la transparencia y la sanación», dijo hoy Hicks.

Según medios locales, unas 1,300 personas han denunciado haber sido víctimas de abusos sexuales cuando eran menores por parte de sacerdotes y trabajadores de la arquidiócesis.