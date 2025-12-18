Dos migrantes detenidos por ICE piden a tribunal que ordene atención médica de urgencia

Migrantes detenidos por ICE recurren a tribunal federal para exigir atención médica urgente. ( FUENTE EXTERNA )

Dos migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una cárcel de California han tenido que recurrir a un tribunal federal para que se les proporcione atención médica inmediata y se atiendan sus graves afecciones de salud, informó este miércoles la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Yuri Roque Campos y Fernando Viera Reyes se encuentran arrestados en el Centro de Detención de California City, la mayor cárcel migratoria de California, que enfrenta varias demandas por negligencia.

Los abogados que representan a los demandantes citaron en la moción presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de California declaraciones juradas de un experto médico que afirman que se necesita urgentemente una intervención médica inmediata para prevenir la muerte o daños irreversibles a la salud de los dos hispanos.

Cuadro médico

Campos ha sido diagnosticado con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras afecciones potencialmente mortales, que requieren un seguimiento riguroso y un tratamiento adecuado, advierte la querella legal.

Sin embargo, desde su traslado al centro de detención el pasado 5 de septiembre, ICE le ha negado a Campos el acceso a especialistas cardíacos, así como el suministro constante de los medicamentos necesarios para tratar su afección.

"Temo morir aquí porque California City no me proporciona la atención médica necesaria", dijo Campos, padre de tres niños, en un comunicado.

En el caso de Viera Reyes, el inmigrante tiene una alta probabilidad de padecer cáncer de próstata, según análisis de sangre previos.

Desde su llegada a California City a finales de agosto, ha reportado síntomas que empeoran progresivamente, incluidos sangrado urinario y dolor extremo, entre otros signos preocupantes compatibles con ese diagnóstico.

En una declaración jurada, el médico especialista Todd Randall Wilcox dijo al tribunal que "una mayor demora" es médicamente imprudente y pone a Viera Reyes en un riesgo considerable de sufrimiento innecesario o muerte.

"Me preocupa profundamente que el Sr. Viera Reyes tenga cáncer de próstata que podría haberse identificado y tratado con la intervención adecuada, lo que podría haber resultado en una recuperación completa", agregó el médico.

La moción presentada la noche del martes se produce después de que los dos hispanos, junto a otros cinco detenidos, presentaran una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por las condiciones inhumanas en el Centro de Detención de California City.

Los demandantes están representados por la ACLU, Prison Law Office, Keker Van Nest & Peters LLP y la Coalición de California para la Justicia de los Inmigrantes.