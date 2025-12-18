El próximo arzobispo de Nueva York agradece recibimiento y pide que oren por él

El papa León XIV nombra a Ronald Hicks nuevo líder de la arquidiócesis de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo arzobispo de Nueva York, Ron Hicks, nombrado este jueves por el Papa León XIV, que asumirá su cargo el 6 de febrero de 2026, agradeció este jueves a los neoyorquinos por la cálida bienvenida y les pidió que oraran por él, durante una misa en la catedral San Patricio, oficiada por el saliente arzobispo, Timothy Dolan.

"Pido que a medida que avanzamos en estas próximas semanas y comenzamos a prepararnos para el 6 de febrero oren por mí. Cuento con sus oraciones, y sepan que desde el momento en que recibí esta llamada y dije que sí he estado orando por ustedes y nunca dejaré de hacerlo", indicó Hicks, de 58 años.

Antes de la misa, Dolan, de 75 años y arzobispo de Nueva York desde el 15 de abril de 2009, presentó en una conferencia de prensa al nuevo líder del arzobispado, natural de Chicago (Illinois), como el papa.

Hicks fue uno de los sacerdotes que concelebró la misa, -a la que asistió el arzobispo Gabriele Giodano Caccia, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, así como otros obispos y rabinos-, y al final de la ceremonia se dirigió a los feligreses por petición de Dolan.

"Ha sido un día extraordinario para mí. Gracias por su fe, su vocación y por acompañarme. También doy gracias a Dios por siempre estar con nosotros", dijo Hicks, que primero habló en español y luego en inglés.

Trayectoria de Ron Hicks

El sustituto de Dolan, que ha ejercido en los últimos cinco años como obispo de la Diócesis de Joliet, en Illinois, estuvo un año trabajando como voluntario en México, y posteriormente trabajó durante cinco años en El Salvador.

Hicks acompañó a Dolan a dar la comunión, y este le pidió que tomara la palabra porque el público quería escucharle.

El sacerdote chicano también agradeció a Dolan "por tan amable bienvenida", reiteró que ha sido un día "inolvidable" y aseguró que aún está "procesando" lo que está viviendo.

"Nunca lo olvidaré. Mi cabeza todavía está dando vueltas, Nueva York ha sido increíble", dijo.

La Arquidiócesis de Nueva York

"Ese es el espíritu de colaboración, de unidad y de unión al que espero unirme muy pronto. Así que para todos ustedes, como sea que vivan su vocación por el bien común, por Dios, muchas gracias", afirmó con emoción.

Y reiteró: "Siempre me ha gustado la energía de Nueva York, y hoy hay una energía positiva aquí".

La Arquidiócesis de Nueva York incluye Manhattan, El Bronx, Richmond (Staten Island), así como los condados de Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester en el estado, sirve a unos 2.5 millones de católicos e incluye numerosas parroquias, escuelas y ministerios.