La policía estudia posible conexión entre tiroteo en Brown y asesinato de profesor en MIT

La policía ha identificado a una persona de interés en el tiroteo y ha publicado videos del presunto tirador, quien se encuentra en la mira de las autoridades.

    La policía estudia posible conexión entre tiroteo en Brown y asesinato de profesor en MIT
    Buscan al atacante con apoyo de vídeos y cámaras de seguridad mientras la Universidad de Brown refuerza la seguridad tras el tiroteo. (FUENTE EXTERNA)

    La policía de Estados Unidos investiga posibles conexiones entre el tiroteo en la Universidad de Brown el pasado sábado y el asesinato de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), según informan este jueves medios estadounidenses.

    La cadena CBS News indica que los agentes también han identificado a una persona de interés en el tiroteo, que dejó dos víctimas mortales y ocho heridos, y están en busca del sospechoso.

    • En los últimos días, la policía ha publicado varios vídeos del presunto tirador, que viste ropa oscura y una mascarilla que oculta su rostro, caminando por una calle cercana al campus universitario.
    Víctimas del tiroteo

    El tirador se saldó con la vida de dos estudiantes llamados Ella Cook, de Alabama, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de origen uzbeko-estadounidense.

    También sigue sin resolverse el asesinato del reconocido profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, Nuno Loureiro, que murió el martes en un hospital tras ser disparado un día antes en su vivienda, cerca de Boston.

    Loureiro, de 47 años y que desde 2016 enseñaba en el Departamento de Ciencia e Ingeniería Nuclear del MIT, fue hallado el lunes herido de bala y posteriormente trasladado a un hospital, donde falleció la mañana siguiente.

