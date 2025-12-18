Los neoyorquinos dan la bienvenida a los números que marcarán la llegada del 2026

Los números de Nochevieja se iluminan tras su llegada a Times Square, Nueva York, EE. UU., el 18 de diciembre de 2025. ( EFE )

Los nuevos números que marcarán la llegada de 2026 al descender con la esfera de luces en Times Square hicieron este jueves su debut y fueron recibidos con gran alegría por cientos de personas que abarrotaron la emblemática plaza donde se exhibirán hasta el 23 de diciembre.

Los números 2026 -que marcarán la entrada del nuevo año- miden siete pies de alto (2.13 metros) y en total tienen 589 bombillas: 145 en cada uno de los dos, 164 en el cero y 135 en el seis.

Neoyorquinos y turistas hacían este jueves cola para tomarse fotos frente a los números, que descansan en una pequeña tarima y que permanecen encendidos tras ser sometidos a una prueba, de cara al 31 de diciembre, cuando descenderán iluminados junto con la nueva pelota que millones alrededor del mundo verán bajar desde el edificio 1 de Times Square.

La pelota, que pesa unos 5,600 kilos (12,000 libras), la más grande hasta la fecha, tiene 5,280 cristales de Waterford, y sobre esta estará el 2026.

Anne Munett, una policía retirada de Puerto Rico, era una de las que hoy hacía cola para tomarse una foto frente a los números: "Sobreviví el 2025. Soy retirada y quiero tener esta foto" de un año que espera "sea bello, saludable y lleno de bendiciones".

Los números permanecerán en la plaza Broadway, entre las calles 46 y 47, hasta las siete de la mañana del 23 de diciembre para que el público pueda tomarse fotos en momentos en que Times Square es todo un torbellino de gente que camina de un lado a otro, solos, en pareja, con niños o mascotas.

Deseos para el nuevo año

A escasos pasos de los números, otro grupo de personas también hacía cola para expresar sus deseos para 2026. Los pedazos de papel en que escriben sus deseos son los que caerán el 31 de diciembre como confetti en Times Square tras la llegada del nuevo año.

Los deseos en general incluyen salud, amor, alegría, compartir más tiempo con los seres queridos, que finalice la guerra, la corrupción, el genocidio o la transfobia, más apartamentos, un salario de 120,000 dólares, un nuevo coche, más gatos y hasta una novia para su padre.

Pero también hay quienes desean el fin del calentamiento global y han pedido por su equipo de fútbol, que no menciona, en momento que los países se preparan para la Copa Mundial, que se jugará en EEUU, Canadá y México.

Unas 1,200 personas en promedio acuden diariamente para pedir lo que esperan del 2026, en el "muro de los deseos".