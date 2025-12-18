Trump firma ley de defensa de 900,000 millones de dólares y que elimina sanciones a Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE.UU., el 18 de diciembre de 2025. ( EFE/EPA/AARON SCHWARTZ )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una ley de defensa de 900,000 millones de dólares para el año fiscal 2026, que elimina las amplias sanciones económicas que pesaban sobre Siria desde hace más de una década.

La medida fue impulsada por un amplio apoyo bipartidista en el Senado y permitirá otorgar un aumento salarial del 3.6 % al personal militar estadounidense.

La ley busca no solo mejorar los salarios, sino también modernizar las fuerzas armadas, incluyendo la construcción y adquisición de aviones, submarinos y la implementación de una reforma en la entrega de material militar.

Además, destina 800 millones de dólares para el apoyo a Ucrania, así como fondos adicionales para Israel, Taiwán, Irak y otros aliados.

Condiciones presupuestarias y supervisión legislativa

En materia internacional, la legislación elimina las sanciones que pesaban sobre el gobierno de Bashar al-Assad, justificando la medida como un apoyo a la recuperación económica de Siria tras más de una década de guerra civil.

Asimismo, contiene un artículo que retiene el 25 % del presupuesto de viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si no entrega al Congreso los videos y órdenes de ataques en el Caribe.

Esto condiciona parte del presupuesto al cumplimiento de la transparencia sobre la campaña militar frente a Venezuela, justificada por Washington como parte del combate al narcotráfico.

La firma de la ley refuerza la agenda de seguridad nacional de la administración Trump, combina modernización militar, apoyo internacional y supervisión legislativa, y consolida la postura de Estados Unidos en defensa y política exterior para el próximo año fiscal.