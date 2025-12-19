Repartidores y vendedores ambulantes celebran nuevas leyes de protección en Nueva York

Se estima que en Nueva York hay unos 80,000 repartidores de comida, y un 80 % son inmigrantes. ( FUENTE EXTERNA )

Los repartidores de comida a través de aplicaciones y los vendedores ambulantes en Nueva York celebran este viernes lo que consideran una victoria después de que el Concejo de la ciudad, en su última sesión del año, aprobase proyectos de ley que por mucho tiempo habían reclamado.

Uno de los proyectos aprobados, pendiente de la firma del alcalde Eric Adams, evitará que los "deliveristas", como se conoce a los repartidores, sean "desactivados" por Uber, Lyft, DoorDash o Grubhub, es decir, despedidos sin causa, pruebas o la oportunidad de ser escuchados, con multas de tránsito que deben ser atendidas en la corte de lo criminal, lo que expone a estos trabajadores, en su mayoría inmigrantes, a ser detenidos y deportados.

"Esta ley significa que los repartidores pueden reducir el ritmo, trabajar con seguridad y hacer valer sus derechos sin temor a que un algoritmo les corte repentinamente su sustento", indicaron en un comunicado conjunto las organizaciones Workers Justice Project y Los Deliveristas Unidos.

Destacaron que "la victoria" es resultado de los años "de organización, valentía y perseverancia" de los trabajadores, que han compartido sus historias, negándose a aceptar injusticias como precio de la supervivencia y exigiendo cambios.

Recordaron que tras ser desactivados por las aplicaciones, lo denunciaron transformando "el miedo en poder y el poder en ley".

En beneficio de inmigrantes

Se estima que en Nueva York hay unos 80,000 repartidores de comida, y un 80 % son inmigrantes.

Otro proyecto que tuvo el visto bueno del Concejo el jueves beneficia a miles de vendedores ambulantes, de los cuales un gran número también son inmigrantes, y por primera vez desde la década de 1970 se aumentaron los permisos que necesitan para vender sus mercancías.

El proyecto aumentará los permisos de 853, con listas de espera de años, a 10,500 para el 2027. Estos trabajadores han estado expuestos a multas de hasta 1,000 dólares y el decomiso de la mercancía por no contar con una licencia.

Se estima que en Nueva York hay 23,000 vendedores ambulantes y que unos 20,500 venden comida, según datos de la ONG Street Vendor Project, que agrupa a más de 2,500 de estos trabajadores.

Los principales países de origen de estos trabajadores son México (30 %), Ecuador (24 %), Egipto (20 %), Senegal (7 %) y Estados Unidos (4 %).

Miles de inmigrantes que llegaron en la oleada de los últimos dos años han optado por ser vendedores o "deliveristas", como se llama en la ciudad a los repartidores de comida, y viven con temor a las redadas migratorias.