Pentágono atacó más de 70 objetivos en operación contra el Estado Islámico en Siria

Aviones de combate y helicópteros de EE.UU. atacaron al Estado Islámico (EI) en Siria. ( FUENTE EXTERNA )

Aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería estadounidenses atacaron más de 70 objetivos en el centro de Siria el viernes, informó el Pentágono, en el marco de una importante operación militar contra el grupo Estado Islámico (EI).

El presidente Donald Trump describió la ofensiva como una "represalia muy seria" por un reciente atentado que mató a tres estadounidenses en Siria.

"Seguiremos persiguiendo implacablemente a los terroristas que buscan hacer daño a los estadounidenses y a nuestros socios en toda la región", dijo el almirante Brad Cooper en un comunicado.

??EE.UU. lanza una ofensiva contra el Estado Islámico en Siria



El Comando Central de EE.UU. desplegó aviones de combate, helicópteros y otro equipo bélico para lanzar una ofensiva "a gran escala" contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria.https://t.co/38G8rxvBtO pic.twitter.com/kD45fc1dE8 — RT en Español (@ActualidadRT) December 19, 2025

Emboscada en Siria

La semana pasada, dos militares y un intérprete civil estadounidenses murieron en una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria", según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El Centcom informó de que otros tres militares resultaron heridos y que el atacante fue abatido.

Según detalló en sus redes Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

"Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región", escribió en X.

El presidente, Donald Trump, lamentó la pérdida de los tres estadounidenses, a los que calificó de "tres grandes patriotas" y pidió rezar por ellos y por los tres heridos.