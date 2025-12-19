Congresista Stefanik, aliada de Trump, no buscará reelección ni gobernación de Nueva York

La congresista republicana Elise Stefanik, aliada del presidente Donald Trump, anunció este viernes que ha puesto fin a su campaña por la gobernación de Nueva York, que lanzó el pasado octubre, y que tampoco buscará un nuevo término en el Congreso.

Stefanik, que representa al estado de Nueva York ante el Congreso desde 2015 y a quien Trump había nominado inicialmente como embajadora en la ONU -que luego retiró- dio a conocer su decisión a través de un mensaje en X.

Aseguró que no fue una decisión que tomó "a la ligera" y que desea dedicar más tiempo a su hijo. "Creo que ser padre es el mayor regalo de la vida y la mayor responsabilidad", afirmó.

"Me siento verdaderamente honrada y agradecida por el apoyo histórico y abrumador de republicanos, conservadores, independientes y demócratas de todo el estado a nuestra campaña para salvar a Nueva York", afirmó la republicana, que buscaba derrotar en las urnas en 2026 a la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul.

Contexto de la decisión

"Sin embargo, como hemos visto en elecciones pasadas, aunque hubiéramos ganado abrumadoramente estas primarias, no es un uso eficaz de nuestro tiempo ni de sus generosos recursos pasar la primera mitad del próximo año en una primaria republicana innecesaria y prolongada, especialmente en un estado desafiante como Nueva York", señaló la legisladora, que, en su carrera por la gobernación, debía enfrentar una primaria contra el ejecutivo del condado de Nassau (Long Island), Bruce Blakeman.

El último gobernador republicano de Nueva York fue George Pataki, que estuvo frente al estado durante tres mandatos, del 1995-2006.