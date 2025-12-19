Trump estudia reducir las recomendaciones de vacunas infantiles en EE. UU.

Imagen ilustrativa de un personal de la salud vacunando a una niña. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de EE. UU., Donald Trump, evalúa un plan para que su Gobierno deje de recomendar directamente la mayoría de las vacunas infantiles y fomente que los padres tomen decisiones caso por caso con un médico.

La medida implicaría un cambio significativo en el sistema sanitario, que tradicionalmente emite recomendaciones claras sobre inmunización infantil, según reporta The Washington Post.

Aunque aún no existe claridad sobre las vacunas que dejarán de ser recomendadas ni una postura oficial, el plan de la Administración Trump está respaldado por las constantes quejas del propio mandatario y del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., para con el calendario infantil de vacunación.

Actualmente, el calendario de vacunación en EE. UU. protege contra 18 enfermedades infecciosas, incluida la Covid-19. Distintos expertos en salud pública alertan que reducir las recomendaciones podría generar confusión entre padres y médicos, y aumentar la vulnerabilidad de los niños frente a enfermedades prevenibles.

Cambios en el enfoque de vacunación

De acuerdo con fuentes citadas por The Washington Post, el enfoque propuesto se basa en la "toma de decisiones clínicas compartidas", en la que los padres consultarían con profesionales de la salud antes de vacunar.

Bajo este modelo, las aseguradoras seguirían obligadas a cubrir las vacunas, aunque especialistas advierten que su aplicación generalizada podría dar la impresión de división entre expertos sobre la mejor manera de proteger la salud infantil.

El Departamento de Salud justifica su plan usando como referencia el sistema de Dinamarca, que cuenta con un calendario con menos vacunas, y destaca que cualquier cambio se adaptaría al contexto de EE. UU..

Este año los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya aplicaron parcialmente este modelo en vacunas como Covid-19 y hepatitis B para ciertos grupos.