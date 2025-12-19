Trump lanza unos "Juegos Patriotas", que la oposición compara con los "Juegos del Hambre"

La oposición compara la nueva competición deportiva de trump con los Juegos del hambre. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que en el marco del 250 aniversario de Estados Unidos, que se cumple en 2026, el país celebrará unos "Juegos Patriotas", una competición deportiva con jóvenes de cada estado que la oposición no ha tardado en comparar con la película "Los Juegos del Hambre".

El encuentro tendrá lugar el próximo otoño. Será "un evento atlético sin precedentes", de cuatro días y con "los mejores atletas de secundaria", un joven y una joven de cada estado y territorio del país, según dijo en un vídeo en el que anunció las distintas conmemoraciones previstas.

"Pero os garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres", añadió en un nueva ofensiva contra los atletas transgénero.

El pasado julio, en un mitin en Iowa, ya había adelantado que planeaba organizar esta competición deportiva y apuntó que quería que sea televisada y que esté encabezada por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy.

Símil con Los Juegos del Hambre

Todo ello ha hecho que la oposición haya comparado dicha competición con "Los Juegos del Hambre", la película distópica de Gary Ross, protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, en el que el régimen totalitario de Panem organiza un enfrentamiento similar entre 24 jóvenes de sus 12 distritos, donde solo puede haber un superviviente.

La cuenta oficial del Partido Demócrata en X (@TheDemocrats) colgó un extracto de la primera cinta de esa franquicia.

El clip corresponde al momento en que se anuncia que se ha decretado que cada año los distritos de Panem ofrecerán como tributo a un joven y a una joven para luchar hasta la muerte "en un espectáculo de honor, valentía y sacrificio".

"And so it was decreed that, each year, the various districts of Panem would offer up, in tribute, one young man and woman to fight to the death in a pageant of honor, courage and sacrifice." (The Hunger Games, 2012) https://t.co/fCx32lUMYb pic.twitter.com/3FJw4boQLv — Democrats (@TheDemocrats) December 18, 2025

En su vídeo Trump también recordó su intención de construir un Arco del Triunfo en Washington, ya adelantada en octubre.

"Somos el único lugar importante que no tiene un Arco del Triunfo. Un hermoso Arco del Triunfo, uno como el de París, donde tienen un gran y hermoso arco. Lo llaman el Arc de Triomphe, y vamos a tener uno en Washington, DC, muy pronto", apuntó.