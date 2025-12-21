Estados Unidos intercepta un tercer petrolero cerca de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el venezolano Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos interceptó este domingo a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

Esta es la tercer embarcación interceptada en el Caribe bajo las órdenes del presidente Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba. Poco después, el republicano impuso un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el mandatario afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos.

Ayer, el gobierno estadounidense confirmó la confiscación de un segundo buque frente a las costas de Venezuela, el que este domingo fue calificado por la Casa Blanca como un "buque de bandera falsa" que forma parte de la "flota fantasma" del país suramericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el Gobierno de Caracas.

"El buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de (Nicolás) Maduro", escribió en X la portavoz de la Administración de Donald Trump, Anna Kelly.

Kelly respondió así a los reportes de medios como The New York Times que indican que el tanquero confiscado el sábado, nombrado Centuries y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por EE. UU. y en cambio pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.

Presión contra Maduro

En los últimos meses Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Desde agosto, EE. UU. mantiene un amplio despliegue militar dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido a unas 30 supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.