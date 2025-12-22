Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

La Iglesia católica insta a frenar las redadas migratorias durante las fiestas. ( FUENTE EXTERNA )

"Una suspensión temporal de las deportaciones masivas permitiría que las familias permanezcan juntas durante la Navidad y evitaría traumas innecesarios a los niños", afirmó Wenski durante una conferencia de prensa celebrada en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Miami. El arzobispo y otros líderes religiosos de la ciudad señalaron en un comunicado que "el trabajo inicial de identificar y remover a criminales peligrosos se ha logrado en gran medida", por lo que las redadas que continúan realizándose están "atrapando a una mayoría de personas que no son criminales". RELACIONADAS EE. UU. sube a 3,000 dólares el incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año En ese sentido, destacaron que "una mayoría significativa de los detenidos"

"no tiene antecedentes penales". Denuncian miedo y ansiedad Los líderes religiosos insistieron además en que la política migratoria de la Administración Trump ha generado un clima de miedo y ansiedad que afecta incluso a personas que residen legalmente en el país, y subrayaron que una proporción creciente de la población considera que el Gobierno está yendo demasiado lejos en la aplicación de estas medidas.

"Dado que estos efectos son parte de las operaciones de control, solicitamos que el Gobierno suspenda las actividades de aprehensión y las redadas durante la temporada navideña. Tal pausa mostraría un respeto elemental por la humanidad de estas familias", recalca el comunicado. Según las últimas cifras difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de medio millón de migrantes han sido expulsados del país este año, mientras que casi dos millones habrían salido de forma voluntaria.

No obstante, este balance no ha sido verificado de manera independiente, ni detallado públicamente por la Administración Trump. Wenski ya había pedido en noviembre pasado "hacer más presión" sobre los responsables políticos para defender a los migrantes, al considerar que las deportaciones masivas no benefician a nadie, según declaró entonces en una entrevista con EFE.

Ese mismo mes, el papa León XIV lamentó el trato "extremadamente irrespetuoso" que, según dijo, reciben los migrantes que llevan una vida honrada en Estados Unidos.

