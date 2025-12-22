Trump cancela cinco grandes proyectos de eólica en EEUU, incluido el de Iberdrola

Iberdrola y otros gigantes afectados por el veto a la eólica marina. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió este lunes los contratos de arrendamiento de cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts, en una decisión que supone un duro golpe para el desarrollo de las energías renovables en Estados Unidos.

El Departamento del Interior informó en un comunicado que "suspende, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala actualmente en construcción en Estados Unidos, debido a riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados elaborados recientemente".

El texto oficial no ofrece más detalles sobre la naturaleza concreta de esos "riesgos para la seguridad nacional".

Proyectos afectados

Además de Vineyard Wind 1, el parque impulsado por Iberdrola frente a la costa de Massachusetts —que ya opera de forma parcial—, los otros cuatro desarrollos afectados son Revolution Wind y Sunrise Wind, en Rhode Island; CVOW Commercial, cerca de Virginia; y Empire Wind 1, en el litoral del estado de Nueva York, proyecto en el que ha participado la empresa de ingeniería española Esteyco.

Vineyard Wind 1, que cuenta con cerca de 3,500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba diseñado para alcanzar una capacidad de generación superior a 800 megavatios.

La decisión revoca los arrendamientos concedidos durante la Administración de Joe Biden (2021-2025) y deja en suspenso inversiones de miles de millones de dólares, además de sembrar incertidumbre sobre el futuro de la energía eólica marina en la costa este.

Esta región había apostado con fuerza por este tipo de generación, con la expectativa de que los proyectos eólicos marinos pudieran suministrar electricidad a más de 2.5 millones de hogares.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha expresado reiteradamente su oposición a la energía eólica, argumentando que degrada el paisaje y tiene efectos negativos sobre los ecosistemas, en particular sobre las aves.