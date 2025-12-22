Trump nombra un enviado especial para Groenlandia para convertirla "en parte de EE. UU."

Jeff Landry y la misión imposible de convertir Groenlandia en territorio estadounidense. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense, Donald Trump, nombró como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien afirmó que su cometido será convertir ese territorio autónomo de Dinamarca «en parte de EE. UU.».

En un mensaje publicado a última hora del domingo —hora local de Washington— en su red Truth Social, Trump anunció la designación de Landry, excongresista y gobernador de Luisiana desde 2024, como «enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia».

«Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional e impulsará firmemente los intereses de nuestro país por la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicidades, Jeff!», escribió el mandatario.

En un mensaje posterior en la red X, Landry aclaró que compatibilizará ese «cargo voluntario» con sus funciones como gobernador de Luisiana y aseguró que su misión será «convertir a Groenlandia en parte de EE. UU.».

Trump y Groenlandia

Trump ha reiterado en varias ocasiones en los últimos meses su interés en «hacerse» con el territorio autónomo danés por motivos de seguridad nacional, dentro de una agenda expansionista que también se ha extendido a Canadá y al canal de Panamá.

La Casa Blanca llegó a recopilar este año estimaciones sobre el costo de adquirir y administrar Groenlandia, así como sobre los ingresos potenciales derivados de la explotación de sus recursos naturales —principalmente minerales—, según informó en abril el diario The Washington Post.

A comienzos de año, Trump afirmó incluso que no descartaba el uso de la fuerza para anexionar la isla, que cuenta con unos 57,000 habitantes y es considerada estratégica para la navegación y la seguridad en la región ártica.

Tanto las autoridades de Groenlandia —que goza de derecho de autodeterminación desde 2009— como las de Dinamarca y la Unión Europea (UE) han rechazado las pretensiones expansionistas del presidente estadounidense.

No obstante, también han expresado su disposición a cooperar en la defensa de la isla, que alberga una base militar estadounidense en virtud de un acuerdo firmado hace siete décadas entre Copenhague y Washington.