EE. UU. sube a 3,000 dólares el incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Estados Unidos triplica el ´bono de salida´ para inmigrantes sin estatus legal. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos triplicó hasta 3,000 dólares el incentivo monetario para los inmigrantes indocumentados que opten por autodeportarse antes del 31 de diciembre , anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también asumirá el costo de los vuelos de regreso.

"Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan volver a casa. Les compraremos el boleto de avión y les entregaremos 3,000 dólares para que regresen a su país", declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem .

Noem precisó que el aumento del denominado "bono de salida" estará vigente únicamente hasta fin de año y se aplicará tanto a personas que no han sido detenidas por las autoridades migratorias como a aquellas que se encuentran bajo custodia, siempre que no enfrenten cargos penales.

"Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa", afirmó la funcionaria en una entrevista con la cadena Fox News.

El monto inicial

Estados Unidos ya había anunciado en mayo pasado un incentivo de 1,000 dólares, además del pasaje aéreo de regreso, para los inmigrantes indocumentados que decidieran abandonar voluntariamente el país.

"Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Pero si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar", advirtió Noem.

La secretaria del DHS instó a los interesados en la autodeportación a descargar y utilizar la aplicación oficial CBP Home , a través de la cual se canaliza el programa. "Nos aseguraremos de que lleguen a casa a tiempo para Navidad", aseguró.

En un comunicado difundido este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional informó que desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, en enero pasado, 1.9 millones de inmigrantes indocumentados han optado por la salida voluntaria del país, decenas de miles de ellos mediante la aplicación CBP Home.

La Administración Trump se ha movido con rapidez para cumplir la promesa de campaña del mandatario de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos .

Sin embargo, los numerosos arrestos y redadas contra inmigrantes en situación irregular desde el retorno del republicano al poder han generado fuertes críticas por parte de organizaciones proinmigrantes y de sectores que denuncian violaciones a los derechos humanos.