Polémica en EE. UU. por aplazamiento del programa "60 minutos" sobre la prisión CECOT de El Salvador

El CECOT, Trump y las grietas internas en CBS News. ( FUENTE EXTERNA )

El programa estadounidense 60 Minutes aplazó el domingo de forma inesperada la emisión de un reportaje centrado en la prisión de máxima seguridad salvadoreña CECOT y, pese a justificar la decisión en la necesidad de realizar retoques editoriales, ha provocado fuertes quejas internas en la cadena CBS, donde algunos trabajadores lo atribuyen a motivos políticos.

El aplazamiento se dio a conocer apenas tres horas antes de la emisión prevista. Según informó The New York Times, la decisión se tomó después de que la nueva editora jefa de CBS News, Bari Weiss, solicitara "numerosos" cambios en el reportaje.

"Mi trabajo es asegurarme de que todas las historias que publicamos sean las mejores posibles. Retener historias que no están listas por cualquier motivo —por ejemplo, porque carecen de suficiente contexto o de voces clave— ocurre todos los días en todas las redacciones. Tengo muchas ganas de emitir este importante reportaje cuando esté listo", afirmó Weiss en un comunicado.

CBS aseguró que el segmento requería "más trabajo" y que se emitiría en una fecha posterior.

"Una decisión política"

Sin embargo, Sharyn Alfonsi, la veterana corresponsal autora del reportaje, rechazó esa versión en una nota privada enviada a sus colegas y filtrada posteriormente a otros medios.

"Nuestro reportaje fue revisado cinco veces y aprobado tanto por los abogados de CBS como por el departamento de Normas y Prácticas. Es fácticamente correcto. A mi juicio, retirarlo ahora, después de haber superado todas las rigurosas revisiones internas, no es una decisión editorial, sino política", escribió Alfonsi.

CNN añadió que cinco revisiones constituyen una cifra inusualmente alta y señaló que algunos empleados de CBS han amenazado con dimitir tras lo ocurrido.

El detonante del conflicto habría sido la falta de colaboración del Gobierno de Donald Trump con el reportaje. 60 Minutes envió preguntas a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional, sin recibir respuesta.

"Su negativa a conceder una entrevista es una maniobra táctica diseñada para matar la historia. Si la falta de participación de la Administración se convierte en una razón válida para descartar un reportaje, les habremos entregado de facto un ´botón de apagado´ para cualquier cobertura que les resulte incómoda", denunció Alfonsi.

En marzo pasado, el Ejecutivo de Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a una orden judicial que lo prohibía, y los trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Posteriormente se supo que el Gobierno estadounidense acordó pagar 4.76 millones de dólares (unos cuatro millones de euros) a El Salvador a cambio de recibir a los deportados.

CBS pertenece actualmente a Paramount Skydance, tras la fusión cerrada en agosto entre Skydance Media y Paramount Global.

La cadena ya había estado en el punto de mira de Trump por una entrevista realizada a la excandidata presidencial demócrata y exvicepresidenta Kamala Harris (2021-2025). El mandatario acusó a CBS de emitir respuestas distintas a una misma pregunta en 60 Minutes y en un adelanto para el programa Face the Nation, alegando manipulación informativa.

En julio, Trump anunció que había alcanzado un acuerdo por más de 36 millones de dólares (unos 30 millones de euros) con Paramount Global para cerrar el litigio, aunque no ha cesado desde entonces sus críticas a la cadena.

El pasado 8 de diciembre, Trump aseguró que, bajo la nueva dirección, 60 Minutes lo estaba tratando "peor" que antes. Para entonces, recuerda CNN, CBS ya había comenzado a promocionar el reportaje Inside CECOT ("Dentro del CECOT"), lo que ha intensificado las críticas sobre el posible trasfondo político de la cancelación.