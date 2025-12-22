×
Trump dice que "odia" que salgan imágenes de Bill Clinton con Epstein

Trump minimiza el impacto de las fotografías de Clinton, afirmando que muchos eran amigos de Epstein, quien tuvo conexiones con varias figuras prominentes.

    Trump dice que odia que salgan imágenes de Bill Clinton con Epstein
    Donald Trump y Bill Clinton en septiembre del 2000 en el US Open en Flushing Meadows, Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que odia que hayan salido fotografías del exmandatario demócrata Bill Clinton en los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pero afirmó que eso fue lo que pidieron "los demócratas".

    "A mí me gusta Bill Clinton. Siempre me he llevado bien con él, he sido amable con él y él conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y lo respeto. Odio ver que salgan fotos suyas, pero esto es lo que están pidiendo los demócratas y un par de malos republicanos", declaró en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

    Trump buscó minimizar el impacto de los personajes que aparecen en los archivos publicados por su Administración el pasado viernes, diciendo que "todo el mundo era amigo de este tipo" en relación con Epstein, y reiteró que era una persona que estaba en todas partes.

    "El director de Harvard era su mejor amigo, Larry Summers, y Bill Clinton era amigo suyo. Todo el mundo estaba relacionado de alguna manera", indicó Trump, quien también fue amigo del magnate financiero, quien se suicidó en prisión en 2019.

    Publicación de documentos del caso Epstein

    El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obligaba al Gobierno a divulgar ese día toda la información no clasificada del caso.

    No obstante, la Fiscalía reconoció que la publicación completa de los documentos sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información, algo que han criticado las víctimas y el Partido Demócrata.

    Entre los documentos que sí fueron publicados figuran fotografías de Clinton, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, imagen que funcionarios de la Casa Blanca compartieron con entusiasmo en redes sociales.

    Clinton pidió este lunes a la Administración de Trump que publique inmediatamente todos los archivos en los que él aparezca, al sugerir que el Departamento de Justicia está recurriendo a "filtraciones selectivas" para dañar su imagen.

