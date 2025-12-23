EE. UU. despliega tropas y aviones en el Caribe para aumentar presión sobre Venezuela

The Wall Street Journal señala que este despliegue otorga a Washington "opciones adicionales" para una posible acción militar, al tiempo que refuerza la capacidad de vigilancia y control. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos ha movilizado tropas, equipos y aeronaves de operaciones especiales hacia la región del Caribe, en un movimiento que amplía su capacidad de acción militar frente a Venezuela y eleva la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, según informó este martes The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario estadounidense, que cita a funcionarios del gobierno y datos de plataformas abiertas de seguimiento de vuelos, el despliegue incluye un número significativo de aviones especializados, personal militar y equipamiento estratégico trasladados hacia puntos no especificados del Caribe.

La medida forma parte de una escalada de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que en los últimos días ha ordenado el bloqueo de buques petroleros que entran y salen de Venezuela, ha declarado que el espacio aéreo alrededor del país debe considerarse cerrado y no ha descartado la posibilidad de ataques aéreos.

The Wall Street Journal señala que este despliegue otorga a Washington "opciones adicionales" para una posible acción militar, al tiempo que refuerza la capacidad de vigilancia y control sobre rutas marítimas y aéreas vinculadas al comercio petrolero venezolano, actualmente bajo sanciones internacionales.

Implicaciones y reacciones al despliegue

El reforzamiento militar coincide con acciones recientes de la Guardia Costera de Estados Unidos, que interceptó un buque petrolero frente a las costas venezolanas el pasado 20 de diciembre, una operación divulgada públicamente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Hasta el momento, el Pentágono no ha precisado qué unidades han sido desplegadas, cuántos efectivos participan ni en qué países del Caribe se encuentran ubicados, aunque el diario indica que los movimientos han sido detectados a través de fuentes oficiales y sistemas de rastreo de aeronaves.

Analistas citados por el medio interpretan el despliegue como una señal de disuasión dirigida tanto al gobierno venezolano como a actores externos que continúan participando en el comercio de petróleo sancionado, especialmente a través de flotas opacas que operan fuera de los canales formales.