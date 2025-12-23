El documental sobre Melania Trump se estrenará en el rebautizado Centro Trump-Kennedy
Melania Trump regresa al foco público con un documental dirigido por Brett Ratner
El tráiler de Melania se dio a conocer la semana pasada. "Aquí vamos de nuevo", advierte la exmodelo eslovena de 55 añosen los primeros segundos del avance, ataviada con el ya icónico conjunto de sombrero amplio y abrigo azul marino que lució durante la segunda toma de posesión de su esposo, el presidente Donald Trump.
El proyecto, producido por Amazon MGM Studios, llegará a los cines el 30 de enero de 2026 y fue anunciado en enero pasado, apenas dos semanas antes de que el líder republicano regresara a la Casa Blanca. Además del largometraje, de 104 minutos, la plataforma prepara una serie documental de tres episodios.
Detalles del documental
La cinta está dirigida por Brett Ratner, conocido por la saga Rush Hour y por las acusaciones de mala conducta sexual formuladas en su contra al inicio del movimiento Me Too en 2017. Según subraya The Hollywood Reporter, esta producción biográfica marca el regreso del cineasta tras esas denuncias.
El filme es interpretado como un nuevo paso en la estrategia de apertura de Melania Trump al público estadounidense, después de la publicación de su libro de memorias a finales de 2024. "Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está", afirma la ex primera dama en el documental.
El Centro Trump-Kennedyera conocido hasta este mes como el Centro Kennedy de las Artes Escénicas. El pasado 19 de diciembre, la institución añadió el nombre de Trump a su fachada, un día después de que su junta directiva, encabezada por el propio mandatario, votara a favor del cambio de denominación.
- La modificación, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responde a "la increíble labor" que el presidente estadounidense "ha realizado durante el último año para salvar el edificio".
El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley en enero de 1964, por lo que un cambio de esta naturaleza debería pasar por el Congreso, donde actualmente los republicanos cuentan con mayoría.