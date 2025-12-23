Miles de latinos abarrotan los bancos de comida por Navidad ante la asfixiante inflación
Inseguridad alimentaria alcanza a 47 millones de personas en EE. UU.
Apenas son las tres de la madrugaday Joe Nino, un hombre jubilado y de edad avanzada, ya hace fila frente a MEND (Meet Each Need with Dignity), un centro de recursos contra la pobreza ubicado en el barrio de Pacoima, con la esperanza de ser uno de los primeros en llenar la canasta de alimentos que se distribuye dos veces por semana.
- "La situación económica está muy baja. Llevo comida para mi sustento en casa y para familias que no tienen una buena situación económica", explica Nino a EFE.
El hombre espera durante horas en una cola que no deja de crecer y que, en algunas jornadas, ha llegado a atender a hasta 600 personas en un solo día. El objetivo: ofrecer alimentos a personas en situación de vulnerabilidad en California, una crisis que se agrava aún más durante las fiestas.
Victoria Hernández, residente en Estados Unidos desde hace 50 años, es otra de las habituales en la fila. Se jubiló hace seis años, pero su pensión no le alcanza para llegar a fin de mes.
"Lo que nos dan del seguro social no es suficiente... Entre la comida y la renta, es muy difícil", dice a EFE.
Radiografía del hambre en EE. UU.
El último informe de Feeding America, la mayor red de bancos de alimentos del país, estima que la inseguridad alimentaria afecta a 47 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales 14 millones son latinas.
En el epicentro de esta emergencia se encuentra el Banco de Alimentos de Los Ángeles, la mayor red de abastecimiento de la región, con capacidad para alimentar a 1.2 millones de personas al mes en un área de unos nueve millones de habitantes, una de las zonas con mayor renta per cápita del país.
"Lo que antes se compraba con 25 dólares, ahora cuesta 35 o 40", explica a EFEChristina Quesada, directora de Relaciones Corporativas del banco, ubicado en City of Industry. Se trata de un aumento cercano al 60 %, impulsado por la inflación acumulada de los últimos meses.
Aunque el Índice de Precios al Consumo (IPC)descendió en noviembre hasta el 2.7 %, el impacto en la canasta básica ya alcanza a hogares de ingresos medios, rompiendo el estigma de que solo las personas sin techo acuden a estos centros.
"Es lo que llamamos el working poor: personas que tienen trabajo, pero cuyos ingresos no son suficientes para vivir", añade Quesada.
"La ansiedad, la necesidad, esa desesperación por conseguir comida para sus familias se ha vuelto constante en hogares que hasta hace poco se consideraban económicamente autosuficientes", subraya.
Solidaridad entre comunidades
El impacto de esta crisis, acentuada tras el regreso al poder del presidente Donald Trump, se siente con crudeza en ciudades como Paramount, un enclave donde el 80 % de la población es de origen hispano y que aún recuerda las redadas migratorias que desencadenaron las masivas protestas de Los Ángeles el pasado junio.
Con la Navidad a la vuelta de la esquina, surgen iniciativas comunitarias para cerrar la brecha. Una de ellas es la campaña Season of Giving, impulsada por la cadena de supermercados Grocery Outlet y liderada por Lourdes García y Paul de la O.
El supermercado ha establecido puntos estratégicos de recaudación con el objetivo de proporcionar tres millones de comidas antes del 31 de diciembre. A través del redondeo de cuentas o donaciones directas, los vecinos de Paramount han tejido una red de solidaridad para protegerse mutuamente en un sistema que muchos sienten que les ha dado la espalda.