Bancos de comida, último refugio ante el encarecimiento de la vida. ( FUENTE EXTERNA )

La estampa clásica de la película navideña, con luces brillantes y mesas rebosantes, choca con la realidad de miles deque se ven obligadas a recurrir adurante la Navidad para sobrellevar unaque golpea con especial dureza a la, un hombre jubilado y de edad avanzada, ya hacefrente a, un centro de recursos contra laubicado en el barrio de, con la esperanza de ser uno de los primeros en llenar la canasta de alimentos que se distribuye. El objetivo: ofrecer alimentos a personas en situación de vulnerabilidad en, residente en Estados Unidos desde hace, la mayor red dedel país, estima que laafecta aen Estados Unidos, de las cuales, la mayor red de abastecimiento de la región, con capacidad para alimentar aen un área de unos nueve, ahora cuesta", explica a, directora de Relaciones Corporativas del banco, ubicado en. Se trata de un aumento cercano aldescendió en noviembre hasta el, el impacto en la canasta básica ya alcanza a, se siente con crudeza en ciudades como, un enclave dondey que aún recuerda las redadas migratorias que desencadenaron las, impulsada por la cadena de supermercadosy liderada por. A través del redondeo de cuentas o donaciones directas, los vecinos dehan tejido una