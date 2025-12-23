Trump aparece repetidamente en los últimos documentos publicados del caso Epstein

El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece mencionado repetidamente en una nueva partida de documentos sobre el pederasta Jeffrey Epstein, publicada por el Departamento de Justicia, que ha advertido que algunos de esos archivos contienen "acusaciones falsas" sobre el republicano vertidas justo antes de las presidenciales de 2020.

Entre los miles de nuevos documentos puestos a disposición del público abundan principalmente correos electrónicos en los que diferentes personas enlazan noticias, principalmente políticas, sobre Trump, aunque también aparecen otras menciones relacionadas, por ejemplo, con los viajes que realizó en el avión privado de Epstein o incluso el testimonio de alguien que menciona a una mujer que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que varios de estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

"Cabe aclarar que estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en su contra", añade el texto.

Acusaciones de violación

Uno de los documentos es una declaración al FBI, recogida el 27 de octubre de 2020, de una persona que asegura que trabajó como conductor de limusinas en la zona de Dallas y que aseguró llevar a Trump, en el año 1995, al aeropuerto de Fort Worth (Texas).

El conductor relató a una conocida suya este encuentro con Trump y contó que entonces el comportamiento de ella cambió de inmediato y que entonces la mujer aseguró que "Donald J. Trump la había violado junto con Jeffrey Epstein" y que una chica "con un nombre extraño" la "llevó a un hotel o edificio lujoso", y que "así fue como sucedió".

También se ha publicado una denuncia presentada por una mujer anónima en enero de 2020 en Nueva York en la que habla de presuntos abusos que sufrió a manos de Epstein y Maxwell y también de un encuentro en el que el pederasta llevó en 1994 a la supuesta víctima, que entonces tenía 14 años, a conocer a Trump, que según la mujer mostró complicidad con Epstein cuando este realizó comentarios sugerentes.

El FBI también aseguró que una carta incluida en los nuevos archivos, que aparentemente está firmada por Epstein y hace referencia al presidente estadounidense, Donald Trump, es falsa, ya que, entre otras cosas, la letra no coincidiría con la de Epstein y la dirección del remitente no corresponde a la cárcel donde estaba recluido el magnate financiero, que se suicidó en su celda en 2019.

La misiva estaba supuestamente dirigida al agresor sexual y exdoctor del equipo de gimnasia de EE.UU. Larry Nassar y, aunque no incluye explícitamente el nombre de Trump, menciona el interés de "nuestro presidente" en "manosear" a mujeres jóvenes.

Supuesta fiesta con prostitutas

También existe otra mención de Trump en otra declaración en la que una mujer lo acusa de haber organizado una fiesta para trabajadoras sexuales en su residencia de Mar-a-Lago.

El hoy presidente voló "muchas más veces" de lo que inicialmente se creía a bordo del avión privado del pederasta Jeffrey Epstein, según afirma un fiscal federal en uno de los documentos que forman parte de los archivos publicados recientemente por el Departamento de Justicia.

Aunque la información sobre estos vuelos de Trump es pública desde hace años, el correo muestra que miembros de la Fiscalía estaban compartiendo por primera vez estos datos en 2020.

El Departamento de Justicia lleva desde el viernes publicando cantidades ingentes de documentos desclasificados sobre Epstein con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo haber cortado relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez de abuso y prostitución de menores.