Expertos de la ONU tachan de "ataque armado" el bloqueo naval de EE. UU. en Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

Expertos de la ONU denunciaron este miércoles el bloqueo naval ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela, y estimaron que se trata de un "ataque armado" contrario al derecho internacional.

Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado un dispositivo militar en el Caribe, oficialmente para combatir el narcotráfico, y atacado supuestas narcolanchas tanto ahí como en el Pacífico oriental, con un saldo hasta ahora de 105 muertos.

A ello se sumó la orden del presidente Trump de bloquear todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados.

Washington acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros".

Y ha puesto precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro -50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención-, bajo la acusación de que el líder chavista dirige el Cartel de los Soles.

Reacción de Venezuela

Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas, y cree que Washington quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.

"No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado", afirmaron los expertos, mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que no se expresan en nombre de la organización.

"Es un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974", apuntan los expertos.

"Por lo tanto, se trata de un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa", añadieron.

Los expertos arremetieron igualmente contra los ataques de Washington a supuestas narcolanchas, máxime cuando no ha ofrecido públicamente ninguna prueba de que efectivamente esas embarcaciones estuvieran transportando drogas.

"Según los informes, ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal", apuntaron.

Reacciones internacionales y acusaciones contra Estados Unidos

"Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debería intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo", dijeron también.

El martes, en una reunión del Consejo de Seguridad, Rusia y China criticaron con dureza la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, y la calificaron de "comportamiento de cowboy" e "intimidación".

"Estamos ante una potencia que actúa al margen del derecho internacional, exigiendo que los venezolanos abandonemos nuestro país y lo entreguemos", afirmó por su lado el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, ante el Consejo de Seguridad.