Sospechoso de disparar a agentes en EE. UU. enfrenta nuevos cargos con posible pena de muerte

El sospechoso de abrir fuego contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C. el mes pasado enfrenta ahora cargos federales que podrían llevar a los fiscales a pedir la pena de muerte para él.

El Departamento de Justicia (DOJ) indica en un comunicado que el presunto tirador, Rahmanullah Lakanwal, ha sido acusado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. de un cargo por transportar un arma de fuego con la intención de cometer un delito y otro por llevar un arma robada.

Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, ya había sido acusado de asesinato en primer grado, agresión y posesión de un arma de fuego ante el Tribunal Superior de Washington, delitos de los que se declaró no culpable.

Posibilidad de pena de muerte

En esta corte no se contempla la pena de muerte, pero ahora que ha sido acusado de cargos federales se abre la puerta a que la fiscalía solicite esta sentencia para él.

"La transferencia de este caso (a un tribunal federal) garantiza que podamos realizar el análisis serio, deliberado y profundo necesario para determinar si la pena de muerte es apropiada", asegura la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el comunicado del DOJ.

Lakanwal está acusado de disparar contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca el 26 de noviembre.

Una de las víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció a causa de los disparos, mientras que Andrew Wolfe, de 24, sobrevivió y está en proceso de recuperación.