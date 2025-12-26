×
Las históricas lluvias disminuyen mientras California se prepara para fuertes vientos

Las alertas y avisos de inundación "siguen vigentes" especialmente en las montañas, "donde algunas áreas han recibido cerca de 45 cm de lluvia desde el martes"

    Una imagen aérea tomada con un dron muestra vehículos varados mientras las inundaciones arrasan East Palmdale Boulevard en Sun Village, California, EE. UU., el 26 de diciembre de 2025. (EFE)

    Las históricas lluvias que registró el estado de California, en el oeste de EE. UU., durante la semana de Navidad comenzaron este viernes a disminuir a medida que se avecinan fuertes vientos y persiste la alerta de estado de emergencia decretada tras las fuertes inundaciones.

    "La lluvia está comenzando a disminuir, pero aún son posibles algunos chubascos aislados, de moderados a fuertes" a lo largo de la jornada, indicó el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

    • Las alertas y avisos de inundación "siguen vigentes" especialmente en las montañas, "donde algunas áreas han recibido cerca de 45 cm de lluvia desde el martes", agregó el informe de NWS.

    Se estima que el fin de semana "será seco y con cielos despejados", aunque las temperaturas bajarán a medida que el aire frío se desplace hacia algunas partes del estado, el más poblado de Estados Unidos.

    Acciones oficiales ante la emergencia

    Las tormentas invernales de los últimos días, provocadas por una serie de ríos atmosféricos, han sido las más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.

    La gravedad de estas inusuales lluvias llevó al gobernador de California, Gavin Newsom, a proclamar el estado de emergencia el miércoles en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

    Esta declaración de emergencia "permite la rápida movilización de recursos estatales y el apoyo a los gobiernos locales", así como el eventual despliegue de la Guardia Nacional de California si fuera necesario.

