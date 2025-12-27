×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
vuelos
vuelos

Miles de vuelos cancelados en todo EE. UU. por tormentas invernales en temporada Navideña

Los aeropuertos que sufrieron un mayor impacto fueron los que sirven al área metropolitana de la ciudad de Nueva York

    Expandir imagen
    Miles de vuelos cancelados en todo EE. UU. por tormentas invernales en temporada Navideña
    Este sábado, más de 7,000 vuelos fueron cancelados en el país. (FUENTE EXTERNA)

    Miles de vuelos han sido cancelados o retrasados en EE.UU., en plena temporada navideña, debido a las tormentas invernales que azotan varias regiones del país este fin de semana.

    Este sábado, más de 7,000 vuelos fueron cancelados en el país y otros 1,300 cancelados, según datos del portal FlightAware.

    Los aeropuertos que sufrieron un mayor impacto fueron los que sirven al área metropolitana de la ciudad de Nueva York (John F. Kennedy, LaGaurdia y Newark) y el aeropuerto internacional de Boston, al noreste del país.

    En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20 entre el viernes y el sábado. Sin embargo zonas de Long Island recibieron entre 17,7 centímetros y 19 centímetros.

    Tras la primera gran tormenta de esta temporada, que causó atascos en las carreteras del noreste y perturbó los vuelos en las fechas donde más viajeros pasan por los aeropuertos del país, un segundo sistema invernal amenaza a la región del medioeste, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).  

    RELACIONADAS

    Pronósticos para este domingo 

    Se prevé que la tormenta de intensifique el domingo, antes de avanzar por la región de los Grandes Lagos el lunes.

    "Se espera que este sistema venga acompañado de numerosos peligros invernales a partir de mañana por la noche, entre ellos condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros en zonas del Alto Medio Oeste y de los Grandes Lagos", detalló el NWS.

    La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), la agencia gubernamental que supervisa la seguridad tráfico aéreo, pronosticó el pasado lunes que esta temporada de fiestas romperá récords en cantidad de pasajeros, con más de 44 millones de personas.

    La agencia indicó que espera que el mayor volumen de pasajeros se registre el domingo 28 de diciembre, con unos 2,86 millones de viajeros

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 