Nueva York y estados vecinos vestidos de blanco ante primera gran tormenta invernal

Fotografía de archivo de una carretera cubierta de nieve en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron de blanco con la primera gran tormenta de la temporada invernal, que causó atascos en carreteras, cancelaciones de eventos, así como de vuelos y retrasos en principales aeropuertos.

La tormenta dejó gran acumulación en Connecticut con zonas que han registrado hasta nueve pulgadas de nieve (22.86 centímetros), donde también ocurrieron algunos accidentes, incluida una patrulla de la policía, según los medios.

"Gracias a los numerosos conductores de quitanieves que trabajaron sin descanso durante toda la noche despejando las carreteras. Si tienen que conducir esta mañana, háganlo despacio y no se acerquen demasiado a las máquinas quitanieves", indicó en su mensaje de X el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

Aunque este sábado la alerta de tormenta ya había terminado, las autoridades recomiendan precaución por las carreteras ya que están cubiertas de nieve.

Vuelos cancelados

Aunque la alerta ya no está ya vigente, se siguen cancelando vuelos como resultado del fenómeno atmosférico acumulándose hasta las 11 de la mañana del sábado 1,033 y 17,701 retrasos en los aeropuertos del país. El viernes se registraron más de 1,700 cancelaciones.

