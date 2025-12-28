Frente a frente, Trump y Zelenski conversan de paz

El presidente de EE. UU., Donald Trump y el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se sentó este domingo frente al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el comedor principal de Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida, donde se realiza el esperado encuentro entre ambos.

Trump está acompañado en la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Delegación

Contó con una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañan a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

