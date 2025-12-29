Trump sobre el ataque a la residencia de Putin: "No me gusta, no es bueno"

Una imagen facilitada por el Servicio de Prensa Presidencial muestra al presidente estadounidense, Donald Trump, hablando durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (no aparece en la imagen), en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 28 de diciembre de 2025. ( EFE )

El presidente de EE. UU., Donald Trump, criticó este lunes el ataque ucraniano, denunciado por Moscú pero desmentido por Kiev, a una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha dicho que esta acometida podría llevarle a revisar su postura sobre algunos acuerdos alcanzados con Kiev en negociaciones previas.

"No me gusta. No es bueno. Me he enterado esta mañana. ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin me lo ha contado. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado. No es algo bueno", dijo Trump a los medios al inicio de su encuentro de hoy en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"No olviden los Tomahawks. Yo detuve los Tomahawks. No quería eso. Porque estamos hablando de un momento delicado. No es el momento adecuado", explicó el presidente estadounidense en referencia a la negativa de Washington de entregar a Kiev misiles Tomahawk por considerar que favorecerían una escalada con Moscú.

El republicano consideró que "una cosa es ser ofensivo" y que "otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso", añadió Trump, que aseguró estar "muy enojado".

Reacción de Zelenski

Al ser preguntado por la posibilidad de que el ataque ucraniano sobre una de las residencias del presidente ruso en la región de Nóvgorod no se haya producido en realidad Trump concedió que "es posible".

"Pero el caso es que Putin me ha dicho esta mañana que ha sucedido", aseveró.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, consideró en un mensaje en Telegram que "los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia de un dictador ruso, para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania" y acusó a Moscú de querer "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos.

Conversaciones entre Trump y Putin

Trump, que se reunió ayer en Florida con Zelenski, dijo a su vez que la conversación que mantuvo hoy con Putin fue "muy productiva" y se mostró optimista asegurando que las negociaciones "están funcionando" y que si se resuelven "un par de cuestiones" se logrará la paz entre Ucrania y Rusia.

Este es el segundo contacto telefónico que mantienen Trump y Putin en las últimas 24 horas. El estadounidense y el ruso tuvieron una "buena y muy productiva" conversación antes de la reunión con el ucraniano.