Trump y Netanyahu inician reunión con elogios y apuestan por el desarme de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (izq.), a su llegada a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, iniciaron este lunes en Florida una reunión marcada por elogios y por la apuesta por el desarme de Hamás como vía para desbloquear la segunda fase del plan de paz y alto el fuego en Gaza, en medio de persistentes tensiones de seguridad en la región.

"Pero tiene que haber un desarme; ya sabes, tenemos que desarmar a Hamás", dijo Trump en una breve rueda de prensa conjunta en la que alabó el "trabajo fenomenal" de Netanyahu.

Se prevé que en el encuentro, en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida, ambos analizarán los principales obstáculos que mantienen paralizada esta segunda etapa, aún sin comenzar por desacuerdos clave, entre ellos el desarme del grupo islamista, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la definición de un modelo de gobernanza interina para el enclave palestino tras el conflicto.