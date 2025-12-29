×
EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Dos tripulantes de la lancha fueron identificados como narcoterroristas y fallecieron en el ataque

    EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
    Captura de pantalla del video publicado por el Comando Sur de los Estados Unidos este lunes 29 de diciembre de 2025. (FUENTE EXTERNA)

     El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado ´Lanza del Sur´.

    El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.

    Como en sus ataques más recientes, las fuerzas armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

    Reacciones y cuestionamientos internacionales

    Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

    • La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador falleció en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.

    El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un "alborotador".

