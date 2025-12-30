Lo que tienes que saber sobre el arresto de la activista del himno lésbico cuando llegó al Aila

El arresto de Alicia Anabel Santos Díaz, una dominicana de 54 años residente en Estados Unidos, se produjo en el marco de una investigación del Ministerio Público por el presunto ultraje al Himno Nacional Dominicano, un hecho que también involucra a Yoseli Castillo Fuertes, según consta en el expediente judicial.

Santos Díaz fue detenida este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (Aila) en cumplimiento de una orden de arresto emitida por el Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras ser señalada como una de las organizadoras de una actividad cultural en la que se habría alterado la letra del Himno Nacional, manteniendo su música original.

El hecho investigado

De acuerdo con el Ministerio Público, Santos Díaz y Castillo Fuertes organizaron y promovieron el evento titulado "Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!", realizado en uno de los salones del Centro Cultural de España, en la Zona Colonial.

Durante esa actividad, las imputadas habrían invitado a los asistentes a ponerse de pie y cantar lo que denominaron el "Himno Nacional", pero con letras modificadas (lésbicas). Las autoridades sostienen que este acto constituye un ultraje a un símbolo patrio, ya que la Constitución dominicana establece que el Himno Nacional es único e invariable.

Base legal de la acusación

La investigación se sustenta en los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios y sanciona cualquier acto que implique su irrespeto o alteración.

Relación entre ambas imputadas Según las autoridades, la vinculación entre Santos Díaz y Yoseli Castillo Fuertes radica en que ambas participaron de manera conjunta en la organización, difusión y ejecución del evento investigado. Mientras Santos Díaz fue arrestada al ingresar al país, Castillo Fuertes continúa bajo investigación dentro del mismo proceso penal.

Razón del arresto La orden judicial señala que el arresto fue necesario debido a que ambas imputadas residen en el extranjero, lo que, a juicio del tribunal, podría facilitar que se sustraigan del proceso penal si no se aseguraba su comparecencia ante la justicia. El Ministerio Público informó que Santos Díaz será presentada ante un juez de la Oficina de Atención Permanente para el conocimiento de medidas de coerción, mientras continúan las diligencias contra la otra imputada.

Elindicó que el caso fue documentado con evidencias difundidas en redes sociales, además de denuncias formales presentadas por la(CPEP), el Instituto Duartiano y otras organizaciones cívicas.