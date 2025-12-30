Asesinan a un turista de Florida en el Viejo San Juan y arrestan a cinco sospechosos

Un turista de Florida fue asesinado a tiros durante una pelea en un negocio del Viejo San Juan, Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Un turista procedente del estado de Florida fue asesinado este martes a balazos frente a un negocio en el Viejo San Juan, en Puerto Rico, donde la Policía arrestó a cinco sospechosos.

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada en el negocio Monostereo, ubicado en la famosa calle San Sebastián, donde según la investigación preliminar se suscitó una pelea entre varios individuos.

El altercado continuó fuera del establecimiento, en la vía pública, momento en el que uno de los involucrados presuntamente disparó un arma de fuego, provocando la muerte del turista.

Policías municipales que se encontraban en el área lograron intervenir de inmediato y arrestar a los cinco sospechosos cuando intentaban huir de la escena.

Acciones de la Policía Municipal y autoridades

Como parte de la intervención, se ocupó evidencia, incluyendo una máscara y un vehículo utilizado por los sospechosos, en cuyo interior se presume se encuentra el arma de fuego empleada en el incidente.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, destacó que la respuesta rápida y efectiva es resultado directo del nuevo plan de seguridad diseñado para las fiestas navideñas.

"Nuestros agentes estaban desplegados estratégicamente realizando rondas preventivas, lo que nos permitió actuar de inmediato, controlar la situación y realizar arrestos en el lugar. Este plan está diseñado para anticipar, responder y proteger", indicó Jackson.

Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, dijo que la rápida intervención de la Policía Municipal "evitó que los sospechosos escaparan y permitió asegurar evidencia clave desde el primer momento".

"Vamos a continuar fortaleciendo este plan de seguridad con más presencia en la calle, coordinación interagencial y acciones firmes. En la ciudad capital no hay espacio para la violencia y seguiremos actuando con determinación para garantizar la seguridad de nuestra gente y de quienes nos visitan", añadió el alcalde.