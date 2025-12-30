Hallan muertos a tres excursionistas en la montaña más de Los Ángeles

Las autoridades del condado de San Bernardino localizaron los cuerpos de tres excursionistas en el monte Baldy, la montaña más alta del Condado de Los Ángeles, tras una operación de búsqueda y rescate que se prolongó durante varias horas y se vio dificultada por fuertes vientos, informaron este martes fuentes oficiales.

Las autoridades comenzaron la búsqueda el lunes por la mañana tras recibir el aviso para localizar a un joven herido de 19 años, quien presuntamente había caído 500 pies (152 metros) de altura, cerca de Devils Backbone.

De acuerdo con el informe, su amigo y su compañero caminaron hasta un área con servicio celular y proporcionaron las coordenadas GPS para ayudar a los rescatistas.

Un rescate frustrado

Durante la búsqueda aérea, los agentes localizaron al excursionista herido y a otras dos personas en las inmediaciones, cuya identidad no ha sido revelada, aunque los fuertes vientos impidieron completar la operación de rescate de forma segura.

Posteriormente, un médico aéreo logró descender hasta el lugar y confirmó el fallecimiento de las tres personas, si bien el helicóptero no pudo efectuar la evacuación. Las autoridades informaron que las labores para recuperar los cuerpos continúan este martes.