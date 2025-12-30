Piden liberar a haitiano detenido en Puerto Rico al ir al médico con su mujer embarazada

Fotografía de archivo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés). ( FUENTE EXTERNA )

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico reclamó este martes la liberación de Albeto Pierre, migrante haitiano detenido en Puerto Rico en Nochebuena, tras acudir con su mujer embarazada a una institución hospitalaria.

"Detener a Albeto Pierre en la víspera de Navidad, mientras acompañaba a su pareja embarazada a una cita médica, es un acto cruel e injustificado que violenta el debido proceso y el derecho a la integridad familiar", expresó en un comunicado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico.

La ACLU presentó una petición de "habeas corpus" de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Pierre, debido a su arresto por agentes federales la víspera de Navidad en Barrio Obrero en Santurce, en San Juan.

"Le pedimos al tribunal que intervenga de inmediato para frenar su traslado y ordenar su liberación, porque cada hora cuenta cuando el gobierno insiste en separar familias sin base legal", añadió Arraiza.

La acción legal impugna la detención arbitraria y carente de base legal y solicita al tribunal su liberación inmediata, así como una orden para impedir su traslado inminente fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

Peligro de muerte

Leonard Prophil, líder comunitario y portavoz de los haitianos en Puerto Rico, explicó a EFE el día de la detención de Pierre que "ese muchacho si lo deportan lo van a matar, su familia ha sido asesinada por las bandas en Haití".

Pierre, quien vive en Puerto Rico desde 2022, es padre de un niño ciudadano estadounidense de un año y pareja consensual de una mujer dominicana, quien es residente permanente legal y está embarazada de su segundo hijo.

A pesar de que no representa un riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, y de que no tiene récord criminal, Pierre fue arrestado el 24 de diciembre de 2025 cerca de la clínica Health Pro-Med, en la avenida Borinquen.

Por su parte, Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU, enfatizó que Pierre no es un número ni un expediente, es un padre, un trabajador y un miembro de la comunidad cuya familia depende de él, especialmente en un embarazo de alto riesgo, como el de su pareja.

"Las políticas de detención y traslado acelerado castigan a las familias y debilitan garantías constitucionales básicas que aplican a todas las personas", sostuvo Martínez.

Transferencia a otra jurisdicción

La organización advirtió que Pierre enfrenta un traslado a otra jurisdicción en cuestión de horas o días, lo que agravaría el daño a su unidad familiar, su acceso a representación legal y su debido proceso.

La ley federal establece supuestos específicos para la detención obligatoria, ninguno de los cuales aplica a Pierre. Además, Pierre había solicitado un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) y autorización de empleo.

Al ser transferidas, las personas detenidas enfrentan perjuicios difíciles de revertir, incluyendo cambios en el marco legal aplicable, mayores dificultades para reunir evidencia como declaraciones de personas de la comunidad, barreras para comunicarse con su representación legal y obstáculos para mantener contacto con familiares.

La información sobre el centro de detención y jurisdicción en las que retienen a las personas inmigrantes detenidas en Puerto Rico es opaca y no suele existir certeza sobre sus paraderos.

Además, la ACLU ha denunciado las condiciones de detención infrahumanas en distintos centros, incluyendo deficiencias sanitarias y carencias de servicios esenciales, situaciones que amenazan la integridad física y salud de las personas inmigrantes detenidas.

La ACLU de Puerto Rico reiteró que el acceso al debido proceso y a la representación legal no puede depender del lugar de detención ni de decisiones administrativas que desaparecen a las personas de su comunidad y de sus redes de apoyo.

La mayoría de los haitianos y dominicanos surca el mar Caribe que separa a Puerto Rico de la Española, en las embarcaciones llamadas ´yolas´, arriesgando su vida en busca de un futuro con mejores oportunidades.