Maduro
Maduro

Alcalde de Nueva York, Mamdani, dice habló con Trump para oponerse a captura de Maduro

El político no dejó claro si su postura era contra que el depuesto presidente venezolano fuera llevado a esa ciudad

    Expandir imagen
    Alcalde de Nueva York, Mamdani, dice habló con Trump para oponerse a captura de Maduro
    ZohranMamdani, alcalde de Nueva York, afirmó que su postura se basaba en "oponerse a la búsqueda de un cambio de régimen que viola el derecho federal e internacional". (FUENTE EXTERNA)

    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, demócrata, declaró que llamó a Trump directamente después de la conferencia de prensa del presidente el sábado "para expresar mi oposición a esta medida".

    Mamdani se negó a confirmar si había hablado con Trump sobre la posible llegada de Maduro a Nueva York.

    RELACIONADAS

    Planes del Gobierno

    • Mamdani afirmó que su postura se basaba en "oponerse a la búsqueda de un cambio de régimen que viola el derecho federal e internacional".

    Mamdani afirmó que su función como alcalde era garantizar que los planes del gobierno federal para Maduro tuvieran un "impacto mínimo en la vida cotidiana de los neoyorquinos"

    TEMAS -

