Alcalde de Nueva York, Mamdani, dice habló con Trump para oponerse a captura de Maduro

ZohranMamdani, alcalde de Nueva York, afirmó que su postura se basaba en "oponerse a la búsqueda de un cambio de régimen que viola el derecho federal e internacional". ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, demócrata, declaró que llamó a Trump directamente después de la conferencia de prensa del presidente el sábado "para expresar mi oposición a esta medida".

Mamdani se negó a confirmar si había hablado con Trump sobre la posible llegada de Maduro a Nueva York.

Planes del Gobierno

Mamdani afirmó que su función como alcalde era garantizar que los planes del gobierno federal para Maduro tuvieran un "impacto mínimo en la vida cotidiana de los neoyorquinos"