Revelan dónde están Maduro y su esposa tras ser capturado por Estados Unidos

Combo de fotografías que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

"Estaba en una casa, que era más una fortaleza que una casa, con puertas de acero, con lo que se llama espacio seguro, con acero por todos lados. No pudo llegar a entrar ahí y cerrar ese espacio, estaba intentándolo, pero fue asaltado tan rápido que no le dio tiempo. Estábamos preparados con grandes sopletes para atravesar ese acero, pero no le necesitamos, porque no llegó a entrar esa zona de la casa", detalló Trump

Aunque el mandatario no quiso revelar más detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura "al detalle" en la que "lo practicaron todo" e incluso "construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Según medios estadounidenses la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Helicóptero estadounidense atacado

En la operación, Trump aseguró que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero no se registraron bajas militares estadounidenses.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Nicolás Maduro su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York", escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.