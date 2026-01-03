×
Maduro llega en helicóptero a Manhattan donde afrontará proceso judicial

Maduro fue apresado junto a su esposa la madrugada de este sábado

    Maduro llega en helicóptero a Manhattan donde afrontará proceso judicial
    Avión militar en el que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores aterrizaron en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llegó este sábado a la ciudad de Nueva York en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

    Maduro será trasladado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y posteriormente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según medios locales.

    El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

