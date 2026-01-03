Maduro desciende esposado de pies y manos del avión militar tras aterrizar en Nueva York

Miembros del Departamento de Seguridad Nacional suben al avión en el que aterrizó Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero.

Leer más Maduro aterriza a Nueva York rodeado de un gran contingente de seguridad