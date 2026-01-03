Maduro desciende esposado de pies y manos del avión militar tras aterrizar en Nueva York
El mandatario venezolano arribó a Nueva York en medio de un fuerte despliegue de seguridad, marcando un momento significativo en su visita
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.
El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero.