Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Fotografía de archivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

Asimismo, aseguró que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Maduro y Flores serán juzgados en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, recordando que sobre el mandatario venezolano pesa desde 2020 una acusación formal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.