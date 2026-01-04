Estados Unidos levanta las restricciones de vuelo en el Caribe

Aviones de United Airlines se ven en la pista del Aeropuerto Internacional de Newark. ( ARCHIVO )

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó este sábado que las restricciones al espacio aéreo en el Caribe, implementadas, a raíz del ataque de Washington sobre Venezuela, se levantarán a la medianoche de Washington (05:00 GMT).

"Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios", anunció Duffy en su cuenta de X.

La mañana de ayer, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela "en apoyo al Departamento de Guerra", según las palabras del secretario de Transporte, y para "asegurar la seguridad del público en vuelos".

El sábado, Estados Unidos lanzó un ataque contra varios puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas, y capturó al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Posteriormente, ambos fueron trasladados por mar y por aire hasta Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial por narcotráfico, entre otros cargos.

Aerolíneas

Las principales aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a cancelar este sábado centenares de vuelos en el Caribe. Las restricciones afectan a compañías como American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines.

informó que tuvo que cancelar al menos 215 vuelos por el cierre del aéreo para su uso por aeronaves militares. El destino más afectado fue Puerto Rico . Al menos 357 vuelos resultaron afectados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla.

. Al menos 357 vuelos resultaron afectados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla. En Aruba, parte del reino de los Países Bajos, otros 89 vuelos fueron cancelados, muchos de ellos de la aerolínea neerlandesa KLM.