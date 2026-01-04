Gobernadora de Puerto Rico destaca importancia del país en operativo de EE. UU. en Venezuela

Jenniffer González confirmó que la base Roosevelt Roads en Puerto Rico fue clave para la captura de Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, destacó el sábado la importancia de la isla del Caribe para realizar este sábado el operativo de EE. UU. contra el Gobierno de Venezuela y lograr la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

¿Cómo se desarrolló el operativo contra Nicolás Maduro?

Esto, según dijo González en una rueda de prensa, destaca "la importancia de la isla en el Caribe, en el papel que jugamos en la defensa nacional, y por eso el orgullo que sentimos los puertorriqueños de ser parte de esta gran nación".

La base Roosevelt Roads, en Ceiba (este de Puerto Rico), fue durante los pasados dos meses zona de ejercicios militares por parte del Ejército de Estados Unidos y, de acuerdo a la funcionario también sirvió de paso para el transporte de Maduro a Estados Unidos.

Puerto Rico, vinculado a Estados Unidos como un Estado Libre Asociado, tiene cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero áreas como defensa, fronteras, moneda o relaciones diplomáticas quedan bajo el control de el país norteamericano.

Medidas y reacciones en Puerto Rico tras el operativo

Igualmente, las Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) emitió una orden de cancelación de más de 300 vuelos de aerolíneas estadounidenses hacia Puerto Rico por motivos de seguridad hasta las 01:00 del domingo.

Esto provocó que más de 40,000 viajeros quedaran varados en la isla y que la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) habilitara salones en seis hoteles de la isla y el Centro de Convenciones de San Juan para los turistas esperaran.

La gobernadora reiteró que su Gobierno continúa monitoreando la orden emitida por la FAA de manera constante y mantendrá informada a la ciudadanía y a los visitantes sobre cualquier desarrollo adicional.

Más temprano, la gobernadora firmó la Orden Ejecutiva 2026-001 para disponer medidas transitorias ante el cierre del espacio aéreo comercial y el manejo de pasajeros y visitantes como consecuencia de los acontecimientos recientes en Venezuela

Se estipuló que el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Puertos y la CTPR, podrá recibir servicios, asistencia técnica, donativos, materiales, equipos u otros recursos provenientes de municipios y entidades del sector privado, conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

Por su parte, el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, informó que aumentó el número de agentes en los aeropuertos de la isla, como medida preventiva tras la captura de Maduro.

Trump confirmó este sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron "capturados y sacados del país".

Horas después, Maduro descendió esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

Reacciones internacionales ante la captura de Maduro

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero.

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, lo que podría tener "preocupantes implicaciones para la región".

Guterres dijo que los acontecimientos constituyen "un precedente peligroso", subrayó "la importancia del pleno respeto -por parte de todos- del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas" y pidió a las partes "entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho".