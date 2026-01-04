El "infierno en la Tierra": la prisión federal de Nueva York donde está preso Maduro

Imagen difundida por el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la prisión federal donde estuvo recluido Nicolás Maduro, es considerada una de las cárceles con peor reputación del sistema penitenciario estadounidense y ha albergado a algunos de los reclusos más notorios del mundo.

Ubicada en el distrito de Brooklyn, la instalación ha sido descrita en múltiples ocasiones como un "infierno en la Tierra". Su historial está marcado por denuncias de falta de personal, violencia interna y condiciones de vida extremas en las celdas, lo que la sitúa al nivel de otras prisiones emblemáticas por su dureza, como Rikers Island.

El MDC es actualmente la única prisión federal en Nueva York, luego del cierre del Centro Correccional Metropolitano del sur de Manhattan. En sus instalaciones permanecen alrededor de 1.200 reclusos que esperan juicio en tribunales federales.

Entre quienes han pasado por esta cárcel figura Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa; el rapero Sean "Diddy" Combs; y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

También estuvo recluida la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, quien denunció condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" y llegó a comparar su celda con la del personaje Hannibal Lecter en la película El silencio de los corderos.

Otro testimonio crítico fue el del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien en una carta divulgada por su abogado aseguró haber presenciado homicidios y apuñalamientos dentro del centro de detención.

Reclusos notables en MDC Nueva York

A la lista de internos conocidos se sumó en 2024 Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, quien coincidió en el penal con Sean "Diddy" Combs. También estuvo recluido en 2020 Michael Cohen, exasesor del entonces presidente Donald Trump, condenado por evasión fiscal y otros cargos.

Cohen describió las condiciones de reclusión como extremas. Señaló que los internos duermen en camas de acero con colchones de apenas una pulgada y media, sin almohadas, en celdas de dimensiones reducidas y en condiciones que calificó de insalubres. Añadió que, en las primeras etapas del encierro, no se permite el acceso a libros.

Crisis en MDC Nueva York

Actualmente, otro de los presos de alto perfil en el MDC es Ismael "El Mayo" Zambada García, presunto líder del cartel de Sinaloa, quien permanece detenido a la espera de juicio por cargos de asesinato y narcotráfico.

La situación del centro fue especialmente crítica en 2019, cuando un corte de electricidad y calefacción se prolongó durante siete días, lo que provocó protestas dentro y fuera de la prisión.

En videos difundidos en redes sociales, se observaba a reclusos golpeando las ventanas para pedir ayuda, mientras en la ciudad de Nueva York las temperaturas alcanzaban los 15 grados bajo cero.

Abogados de los internos denunciaron entonces la ausencia de servicios médicos y condiciones incompatibles con los derechos humanos. El episodio motivó una investigación del Departamento de Justicia para determinar si la Oficina Federal de Prisiones contaba con planes de contingencia adecuados.

Como resultado, los reclusos presentaron una demanda colectiva que culminó con una indemnización de cerca de diez millones de dólares para unos 1,600 internos, por haber soportado frío extremo y condiciones consideradas inhumanas tras el corte de energía.