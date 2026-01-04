Trump advierte que habrá un segundo ataque si las autoridades venezolanas no cumplen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreciendo detalles sobre la operación militar que culminó con el arresto de Nicolás Maduro. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que si las autoridades venezolanas "no cumplen" habrá un segundo ataque dentro de Venezuela, después de la operación que detuvo y depuso a Nicolás Maduro.

Trump aseguró de regreso a la Casa Blanca que están en contacto con la recién nombrada presidenta Delcy Rodríguez y que tienen canales de comunicación con Caracas.

"Seguimos preparados (para un segundo ataque)", explicó a los medios a bordo del Air Force One Trump.

Reacciones oficiales y posibles escenarios en Venezuela

Al ser preguntado sobre si en la actual situación -con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando del Gobierno- ese segundo ataque está descartado, Trump fue tajante: "no, no lo está. Si no cumplen, lanzaremos un segundo ataque".

Sobre la posibilidad de que pueda haber en un momento dado tropas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela, aunque solo sea como misión de paz, el republicano consideró que "depende de lo que suceda y depende un poco de la nueva Administración, por así decirlo."

Al comentar sobre la réplica dada ayer por Rodríguez, que en un discurso televisado condenó con dureza el ataque estadounidense y calificó la operación contra Maduro de "secuestro", Trump se limitó a que el vocablo empleado por la presidenta interina venezolana "no es un término inapropiado".