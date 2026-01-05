Arrestan a sospechoso de romper ventanas en el hogar del vicepresidente Vance en Ohio

El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance. ( EFE )

Un hombre fue arrestado en la madrugada de este lunes por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar.

"La residencia estaba desocupada en el momento del incidente, y el vicepresidente y su familia no se encontraban en Ohio", informó el Servicio Secreto después del incidente, ocurrido poco después de la medianoche.

Un portavoz de Vance confirmó que tanto el vicepresidente como su familia se encuentran bien y que todos habían salido de la ciudad antes de los hechos.

El sospechoso, de quien aún no se conocen detalles, fue puesto en custodia de la Policía de Cincinnati por daños a la propiedad, según reportes de la cadena ABC News.

Acciones de las autoridades tras el incidente

El Servicio Secreto añadió que trabaja con agentes policiales y la Fiscalía para levantar futuros cargos.

Vance y su esposa, Usha, compraron la residencia en 2018 por aproximadamente 1.4 millones de dólares, según registros oficiales. La casa se encuentra en el barrio de East Walnut Hills de Cincinnati, a orillas del río Ohio.

Como sus predecesores, cuando se encuentra en Washington D.C., el número dos del presidente, Donald Trump, reside en el Observatorio Naval de Estados Unidos, el hogar oficial de los vicepresidentes del país desde la década de 1970.