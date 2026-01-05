Condenados por el asalto al Capitolio marcharán en Washington en el quinto aniversario

Integrantes de la organización Proud Boys marchan durante la investidura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este lunes, cerca al Capitolio en Washington (EE. UU.). ( FUENTE EXTERNA )

Algunos de los principales condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 se preparan este lunes para realizar una marcha conmemorativa en Washington D.C. que rinde homenaje a cinco de los insurrectos que fallecieron a causa de la acometida.

Coincidiendo con el quinto aniversario del ataque, el acto rendirá homenaje a Ashli Babbitt, que falleció debido a un disparo de la Policía, y otras cuatro personas que murieron el 6 de enero o en días posteriores como resultado de heridas provocadas durante los disturbios.

Entre los convocantes de la marcha se encuentra Enrique Tarrio, exjefe de los Proud Boys, uno de los grupos que se encuentra entre los que instigaron el asalto al Capitolio.

Tarrio fue condenado a 22 años de prisión por aquellos hechos y también fue uno de los 1,500 beneficiarios del indulto que Trump concedió en su primer día en la Casa Blanca en enero de 2025, al comenzar su segundo mandato.

Así es la programación

Está previsto que la marcha comience en la Elipse, frente a la Casa Blanca, a las 11:30 hora local del martes y termine en el Capitolio, según ha indicado Tarrio en su cuenta de X, siguiendo la misma ruta que la multitud de partidarios de Trump tomó hace cinco años.

Tarrio añade además en el mismo mensaje, publicado el 22 de diciembre de 2025, que será "una marcha patriótica y pacífica".

"Si tienes alguna intención de causar problemas, te pedimos que te quedes en casa. Este evento se centrará en una cosa y solo en una cosa... SU memoria", escribió en la red en referencia a Babbit.

Los Proud Boys ya convocaron otra marcha en enero del año pasado, justo antes de que Trump tomara posesión como presidente, para pedir los indultos que no tardaron en llegar.

Entonces, la Policía escoltó a los manifestantes para separarlos de otros espontáneos "antitrumpistas" que habían acudido a las calles próximas a la Casa Blanca y que se estaban enfrentando a ellos. De esta manera, se evitó que se produjera un choque entre ambas marchas.