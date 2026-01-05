Estadounidenses divididos entre aprobación y rechazo a captura de Maduro, según encuesta

Personas sostienen carteles durante una protesta frente al tribunal federal donde comparecerá Nicolás Maduro en el sur de Nueva York en Nueva York (EE. UU.). ( EFE/ ANGEL COLMENARES )

Un 42 % de estadounidenses desaprueba que el presidente, Donald Trump, haya enviado fuerzas a capturar en Caracas al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, frente a un 40 % que aplaude la operación que culminó con el traslado del depuesto gobernante a Nueva York, revela este lunes una encuesta.

Según el sondeo, realizado por The Washington Post a 1,004 adultos horas después de que Trump anunciara detalles del operativo relámpago, una mayoría del 63 % considera que el mandatario debió pedir autorización al Congreso antes de dar luz verde a la acción militar, bautizada por Washington como 'Resolución Absoluta'.

Entre las líneas partidistas, las reacciones fueron las esperadas. El 74 % de republicanos dijo aprobar la decisión del líder de su partido de capturar a Maduro en Venezuela, mientras que un 76 % de demócratas la desaprueba.

Entre los votantes independientes y de otras afiliaciones, la opinión contraria a la operación prevaleció ligeramente (42 %) sobre quienes están de acuerdo (34 %).

Buenos ojos

Por otro lado, un 50 % de los encuestados vio con buenos ojos el enjuiciamiento de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas, frente a solo un 14 % que no está de acuerdo. Un 36 % no tomó partido.

Mientras, un 45 % se opone a que Washington gobierne ahora Venezuela - como ha asegurado Trump- en comparación con un 24 % que apoya la toma de control estadounidense y un 30 % indeciso.

Una mayoría abrumadora del 94 % cree que el pueblo venezolano debe ser quien decida el futuro liderazgo del país, tras la salida de Maduro del poder. Esta opinión fue la única en la que coincidieron ampliamente republicanos (91 %) y demócratas (98 %).