Juez fija audiencia para el 17 de marzo en caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Nicolás Maduro llegando a la corte de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El juez federal a cargo del caso del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), fijó una nueva audiencia para el próximo 17 de marzo, luego de que ambos se declararan no culpables de todos los cargos durante su primera comparecencia tras su captura y traslado a Nueva York.

La audiencia concluyó a las 12:31 del mediodía, después de que el abogado Mark Donnelly, representante legal de Flores, informara al tribunal que su clienta presenta "problemas de salud que requieren atención".

Donnelly señaló que Flores, de 69 años, podría tener una fractura o hematomas severos en las costillas, por lo que podría necesitar una radiografía completa.

Tanto Maduro como Flores aceptaron permanecer detenidos por el momento, aunque sus abogados podrán revisar más adelante la posibilidad de solicitar libertad bajo fianza.