Los republicanos ven peligrar su mayoría en la Cámara Baja del Congreso de EE. UU.

Las votaciones en la Cámara Baja del Congreso de EE. UU. se complican este año para los republicanos tras el fallecimiento de Doug LaMalfa, representante de California de 65 años, debido a la reducida mayoría que ya ostentaban en el hemiciclo.

Su pérdida reduce la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes, ya que ahora, con una ventaja de 218 a 213, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, no puede permitirse más de dos deserciones (la mayoría actualmente se sitúa en 216 escaños) en las votaciones en las que todos los congresistas estén presentes.

LaMalfa, conocido por su experiencia en temas de agua y agricultura, cumplía su séptimo mandato representando un distrito rural en el noreste del estado de California.

Este martes, de manera póstuma, recibió el homenaje del presidente estadounidense, Donald Trump, que se refirió a él durante un discurso ante los republicanos de la Cámara de Representantes, destacándolo como un voto seguro y confiable para los suyos.

"Y, por cierto, no era de los que hay que llamar a las tres de la mañana", dijo Trump, refiriéndose a los legisladores republicanos que necesitan la persuasión presidencial para los votos cruciales. "Con Doug, nunca tuve que llamarlo. Estuvo con nosotros desde el principio".

Reacciones oficiales y situación actual en la Cámara de Representantes

Su ausencia augura más tensión e incertidumbre en las cruciales votaciones que se avecinan en las próximas semanas y meses en la Cámara, incluyendo las necesarias para aprobar partidas presupuestarias que eviten un nuevo cierre Federal el próximo 30 de enero.

A esta pérdida se suma ahora también la hospitalización de otro representante republicano de Indiana, Jim Baird, que ha sufrido un grave accidente de tráfico.

Fue el propio Trump quien dio la noticia este martes en su intervención ante los representantes republicanos poniendo de manifiesto la preocupación en las filas de la formación conservadora por el equilibrio de fuerzas en las Cámaras.