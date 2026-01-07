Permisos, retrasos y miles de viviendas perdidas: así avanza la reconstrucción de Los Ángeles

Un año después de los incendios, Los Ángeles enfrenta una reconstrucción lenta y desigual. ( FUENTE EXTERNA )

Un año después de los devastadores incendios forestales que arrasaron amplias zonas de Los Ángeles —dejando más de 30 muertos, miles de viviendas destruidas y pérdidas económicas estimadas entre 95,000 y 164,000 millones de dólares— la región afronta una larga y compleja etapa de reconstrucción.

Los incendios de Altadena y Palisades han sido catalogados como el primero y el segundo más destructivos de la historia de California, tras devastar conjuntamente más de 16,000 estructuras y convertirse en uno de los desastres más costosos en la historia de Estados Unidos.

Las llamas se iniciaron la mañana del 7 de enero en Pacific Palisades, un exclusivo vecindario al este de Malibú conocido por albergar lujosas residencias de celebridades de Hollywood, y no fueron completamente contenidas hasta 31 días después.

Las investigaciones más recientes indican que un presunto pirómano de 29 años pudo haber iniciado de forma intencional el incendio. El sospechoso, detenido en octubre, podría enfrentar una condena de hasta 45 años de prisión.

Esa misma tarde, a unos 48 kilómetros de Palisades, en Altadena, en el este del condado de Los Ángeles, comenzó el incendio Eaton, que en apenas dos horas duplicó su tamaño y permaneció activo durante 24 días.

Investigaciones en curso, tanto a nivel federal como por parte de la empresa Southern California Edison (SCE), apuntan a que este segundo incendio pudo haberse originado por chispas en líneas de transmisión eléctrica de alta tensión.

La rápida propagación de ambos incendios se vio agravada por los vientos de Santa Ana —corrientes de aire secas y fuertes típicas de esta época del año— y por las condiciones de sequía en el sur de California, intensificadas por los efectos del calentamiento global.

En términos de destrucción, los incendios de 2025 solo son superados por el Camp Fire de 2018, que arrasó la ciudad de Paradise, destruyó más de 18,000 estructuras y dejó al menos 85 muertos.

Sin embargo, por el valor económico de los daños, los siniestros del año pasado se perfilan como los más costosos en la historia del estado.

Reconstrucción lenta

A un año del desastre, la reconstrucción avanza a ritmos muy desiguales entre las comunidades afectadas. Aunque las autoridades aseguran que el 100 % de los escombros ya ha sido retirado, el proceso administrativo para reconstruir viviendas presenta marcadas diferencias según la jurisdicción.

Datos estatales muestran que en las zonas bajo administración directa del condado de Los Ángeles se han presentado 2,884 solicitudes de reconstrucción, de las cuales solo cerca del 40 % han recibido permisos.

En contraste, la ciudad de Los Ángeles —que incluye áreas como Pacific Palisades— ha autorizado casi la mitad de las 3,039 solicitudes tramitadas, lo que refleja un avance más ágil.

Pese a que el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass

han emitido órdenes ejecutivas y medidas para agilizar la concesión de permisos y flexibilizar ciertos requisitos ambientales, informes periodísticos señalan que apenas unas diez viviendas han sido reconstruidas hasta ahora, una cifra mínima frente a la magnitud de la destrucción. Prevención de futuros incendios Newsom solicitó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más de 33,000 millones de dólares en ayuda federal para la recuperación de los incendios forestales de Los Ángeles. Los fondos estarían destinados a la reconstrucción de viviendas, infraestructura crítica y pequeñas empresas, así como a la habilitación de centros de recuperación para los residentes afectados. Hasta el momento, la solicitud no ha recibido respuesta del Congreso, pese a que las autoridades estatales subrayan que una recuperación completa no será posible sin respaldo federal. Paralelamente, California ha intensificado sus programas de prevención de incendios forestales ante la certeza de que la región seguirá expuesta a estos eventos debido a su clima, vegetación y condiciones geográficas. Entre las medidas adoptadas figuran la reducción de vegetación seca, la creación de cortafuegos estratégicos y la aplicación de quemas controladas —o "incendios beneficiosos"— en períodos de menor riesgo. Asimismo, el estado está desarrollando normativas conocidas como "Zona Cero", que exigen a los propietarios mantener libres de vegetación inflamable los primeros cinco pies alrededor de las viviendas, con el objetivo de reducir el riesgo de que brasas transportadas por el viento provoquen nuevos incendios. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo integral para que las viviendas nuevas o reconstruidas tras los incendios sean más resistentes y menos vulnerables frente a futuros siniestros.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

En Malibú, una de las zonas más afectadas, apenas se han emitidode laspresentadas. En Pasadena, que abarca áreas impactadas por el, solo 23 de las 66 solicitudes recibidas han sido aprobadas.